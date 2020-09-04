Нанесли ущерб на 90 млн грн: СБУ разоблачила львовских таможенников на нелегальном ввозе автомобилей

4 сентября, 2020, 15:33

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему на таможне Львовщины, из-за которой государству нанесен ущерб на более 90 млн гривен

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы получили информацию, что несколько служащих таможенного поста "Городок" Галицкой таможни совместно с представителями таможенно-брокерских структур организовали коррупционную схему ввоза автомобилей в Украину.

Отмечается, что СБУ документировала деятельность таможенников в течение нескольких месяцев 2020 года. Так, правоохранители зафиксировали факт получения злоумышленниками взятки в размере 410 тыс. грн. За эту сумму таможенники умышленно фальсифицировали оформление таможенной продукции - отразили в докментации ввоз в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей.

"По предварительным данным, противоправная деятельность таможенников нанесла ущерб государству на почти 94 миллиона гривен", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что работники СБУ провели 19 обысков в служебных помещениях и местах жительства фигурантов производства. Правоохранители обнаружили документацию, значительный объем валюты, подсчет которого продолжается.

В пресс-службе добавили, что организатору схемы пока сообщено о подозрении. Сейчас готовятся подозрения другим установленным фигурантам дела.

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