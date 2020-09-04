Нафтогаз заявил о возможном срыве старта отопительного сезона

4 сентября, 2020, 17:16

По данным НАК "Нафтогаз", своевременный старт отопительного сезона в ряде украинских городов находится под угрозой из-за долгов 98 предприятий-производителей тепла

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Своевременный старт отопительного сезона в ряде украинских городов под угрозой из-за долгов 98 производителей тепла. Таковы данные НАК"Нафтогаз Украины" о предприятиях, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязанностей (ПСО)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Нафтогаз заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли местное предприятие в их число.

В компании подчеркнули, что, чтобы обезопасить своих клиентов и успешно войти в отопительный сезон, производители тепла должны подписать договор с Нафтогазом, а также выполнить одно из условий: соблюдать уровень расчетов не ниже 90% с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций; заключить с Нафтогазом договор о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ, или согласовать с Нафтогазом и исполнительным органом местного совета график погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплату текущих платежей.

Отметим, что список предприятий-должников размещен на сайте НАК "Нефтегаз Украины".

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