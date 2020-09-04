На Ровенщине в одной из школ отравились 68 учеников: полиция открыла уголовное производство
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сообщение об отсутствии 68 детей на занятиях в Ясногорской общеобразовательной школе в полицию поступило от директора учебного заведения вчера, 3 сентября. Полицейские установили, что на уроки 3 сентября не появились 68 учеников из разных классов, а одиннадцать из них обратилось в медучреждения. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детям отпустили ", - говорится в сообщении.
По предварительной информации отравление могли вызвать еда в столовой или вода, поставляемая централизованно в учебное заведение.
По данному факту следователи Сарненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Сейчас продолжаются следственные действия.
Отмечается, что работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции.
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