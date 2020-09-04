На Ровенщине в одной из школ отравились 68 учеников: полиция открыла уголовное производство

4 сентября, 2020, 18:45

В Ясногорской общеобразовательной школе на Ровенщине массово отравились дети. Предварительно, причиной отравления могла быть еда в столовой или вода в школе

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сообщение об отсутствии 68 детей на занятиях в Ясногорской общеобразовательной школе в полицию поступило от директора учебного заведения вчера, 3 сентября. Полицейские установили, что на уроки 3 сентября не появились 68 учеников из разных классов, а одиннадцать из них обратилось в медучреждения. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детям отпустили ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации отравление могли вызвать еда в столовой или вода, поставляемая централизованно в учебное заведение.

По данному факту следователи Сарненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Сейчас продолжаются следственные действия.

Отмечается, что работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции.

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