На местные выборы в условиях пандемии необходимо дополнительно выделить 150-200 млн грн, - КИУ

4 сентября, 2020, 16:17

В Комитете избирателей Украины заявили о необходимости выделения дополнительных 150-200 млн грн на мероприятия по противодействию распространению коронавируса во время местных выборов

Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

"В условиях пандемии на выборы необходимо дополнительно выделить 150-200 млн грн. Подавляющее большинство расходов должно быть направлено на защиту членов участковых избирательных комиссий", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Отмечается, что по подсчетам экспертов КИУ, для защиты членов избирательных комиссий во время проведения их заседаний и работы в дни голосований во время первого и второго тура выборов необходимо закупить не менее 13 млн. защитных масок. Также необходимо закупить дезинфицирующие средства, приборы для измерения температуры, предусмотреть заработную плату для тех, кто будет измерять температуру на входе для избирательных участков, изготовить информационные материалы.

"Сейчас важно не продолжать политические спекуляции на темы возможности проведения выборов, а сосредоточиться на защите избирателей и уязвимой группы - почти 500 тыс. членов избирательных комиссий, которые могут работать в закрытых помещениях более суток. Примеры организации выборов в Республике Южная Корея, Австралии, Польши США показывают, что в условиях тщательной подготовки можно организовать избирательный процесс и день голосования без существенных рисков для избирателей и членов комиссий ", - отметил Кошель.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.

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