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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине в психбольнице произошла вспышка COVID-19: инфицировано 20 человек

На Харьковщине в психбольнице произошла вспышка COVID-19: инфицировано 20 человек


фото: reuters
У 20 человек в областной психиатрической больнице № 3 подтвердили коронавирус, 15 из них - пациенты

Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук в комментарии Укринформу .

"В психиатрической больнице заболели 5 работников и 15 пациентов, которые являются лежачими больными и пожилыми людьми. Состояние пациентов стабильное, по информации на сегодня в кислородной поддержке они не нуждаются", - отметил он.

По словам Бондарчука, еще одно отделение больницы закрыли на карантин, новых пациентов туда не принимают.

"Все рекомендуемые профилактические мероприятия проводятся", - подчеркнул он.

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