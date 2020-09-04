МИД Украины вызывает на ковер посла Венгрии из-за заявления венгерского консула

4 сентября, 2020, 21:05

Скандал разгорелся 3 сентября после того, как Украина отказала во въезде венгерской делегации на основании решения Кабмина о недопуске иностранцев

Об этом говорится в заявлении украинского МИД .

В министерстве заявили, что "с удивлением восприняли" заявления венгерского консула в Ужгороде Ласло Куте о запрете на въезд госсекретарю Канцелярии премьер-министра Венгрии Арпада Яношу Потапи.

"Невозможность въезда связана с введенными правительством Украины ограничениями на въезд иностранцев в контексте противодействия пандемии коронавируса, что хорошо известно венгерской стороне и не носит политического характера. В этом контексте считаем недопустимыми высказывания консула Генерального консульства Венгрии в Ужгороде Ласло Куте на торжествах 3 сентября по случаю открытия отремонтированной средней школы № 10 им. Габора Дойки в г. Ужгород ", - отметили в МИД.

В украинском ведомстве заявили, что такая риторика дипломата свидетельствует о неуважении к законам страны пребывания и сознательно вводит в заблуждение общественность, а не способствует нормализации украинско-венгерских отношений.

"Мы ожидаем, что будут сделаны соответствующие выводы. Мы с пониманием относимся к введенных Венгрией ограничений в контексте противодействия пандемии коронавируса и ожидаем такое же уважение с венгерской стороны к решениям Правительства Украины. В связи с изложенным в МИД будет приглашен посол Венгрии в Украине", - заявили в Министерстве иностранных дел.

Отметим, из-за недопущения венгерской делегации на открытие школы в Ужгороде, консул Ласло Куте заявил следующее:

"Мы ждали гостей из Венгрии на это событие, но к сожалению, в нескольких сотнях километров отсюда (в Киеве - Ред.) кто-то решил, что приезд венгерской правительственной делегации является самой большой угрозой эпидемиологической ситуации. Поэтому делегация не прибыла в Ужгород."

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