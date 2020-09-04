МОН обнародовало рекомендации на случай выявления коронавируса у преподавателя или студента вуза

4 сентября, 2020, 15:05

Минобразования обнародовало алгоритм действий для руководителей учреждений перед высшего и высшего образования в случае выявления у студентов, преподавателей или работников коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Так, согласно рекомендациям, если у студента во время обучения появились признаки острого респираторного заболевания, он должен одеть маску и перейти в специально отведенное помещение, которое хорошо проветривается, и проинформировать предварительно определенное уполномоченное лицо учебного заведения.

Уполномоченное лицо должно отправить студента с подозрением на ОРВИ или COVID-19 домой с рекомендациями обратиться к медикам, а при необходимости вызывает скорую помощь. В случае выявления признаков у несовершеннолетнего лица сначала информируются родители.

В то же время медицинский работник учебного заведения должен проинформировать заведение общественного здоровья о подозрении и зарегистрировать этот случай в журнале.

Также, согласно алгоритму, лица, находившиеся в контакте со студентом, у которого подтвержден СOVID-19, не посещают занятия и обращаются за консультацией к медработнику.

При обнаружении признаков ОРВИ у студента, который проживает в общежитии, его необходимо изолировать в специально отведенном помещении общежития до консультации медицинского работника и обеспечить обращение за медицинской помощью.

При этом лица, контактирующие со студентом с подозрением на COVID-19, должны носить маску и соблюдать дистанцию.

Если симптомы болезни обнаружены у преподавателя или сотрудника учебного заведения, то руководитель учреждения должен запретить преподавателю проводить занятия. Преподаватели, работники учебного заведения и лица, контактировавшие с больным, не выходят на работу.

Если признаки заболевания появились у преподавателя или сотрудника заведения во время работы, следует отправить его домой с рекомендациями немедленно обратиться за медицинской помощью или при необходимости вызвать скорую помощь.

Также МОН обязало учебные заведения, которые относятся к сфере управления МОН, сообщать министерству обо всех случаях заболевания COVID-19 среди участников образовательного процесса.