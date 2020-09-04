Могут не начислить субсидию: Минсоцполитики посоветовало льготникам вовремя сообщать о смене поставщика газа

4 сентября, 2020, 17:02

В связи с открытием рынка природного газа для потребителей и возможностью выбирать поставщика газа самостоятельно, Министерство социальной политики посоветовало льготникам вовремя сообщать о таких изменениях для правильного расчета жилищных субсидий

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, Минсоцполитики обратилось с просьбой к льготникам и получателям субсидий в кратчайшие сроки сообщать об изменениях компании-поставщика газа для актуального и своевременного начисления жилищных субсидий.

"Своевременное предоставление гражданами информации органам социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг обеспечит актуальный и правильный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что с 1 августа этого года в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что предоставляет возможность самостоятельно выбирать поставщика газа.

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