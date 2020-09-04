 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМогут не начислить субсидию: Минсоцполитики посоветовало льготникам вовремя сообщать о смене поставщика газа

Могут не начислить субсидию: Минсоцполитики посоветовало льготникам вовремя сообщать о смене поставщика газа

В связи с открытием рынка природного газа для потребителей и возможностью выбирать поставщика газа самостоятельно, Министерство социальной политики посоветовало льготникам вовремя сообщать о таких изменениях для правильного расчета жилищных субсидий

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, Минсоцполитики обратилось с просьбой к льготникам и получателям субсидий в кратчайшие сроки сообщать об изменениях компании-поставщика газа для актуального и своевременного начисления жилищных субсидий.

"Своевременное предоставление гражданами информации органам социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг обеспечит актуальный и правильный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что с 1 августа этого года в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что предоставляет возможность самостоятельно выбирать поставщика газа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 сентября, 2020 пятница

больше новостей

4 сентября, 2020 пятница

3 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать