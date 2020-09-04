Могут не начислить субсидию: Минсоцполитики посоветовало льготникам вовремя сообщать о смене поставщика газа
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Согласно сообщению, Минсоцполитики обратилось с просьбой к льготникам и получателям субсидий в кратчайшие сроки сообщать об изменениях компании-поставщика газа для актуального и своевременного начисления жилищных субсидий.
"Своевременное предоставление гражданами информации органам социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг обеспечит актуальный и правильный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что с 1 августа этого года в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что предоставляет возможность самостоятельно выбирать поставщика газа.
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