Ливни, шквалы и потепление: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных

4 сентября, 2020, 14:51

5 сентября дожди ожидаются на Юге, Западе, Сумщине и Черниговщине, а в воскресенье, 6 сентября, дожди наиболее вероятны на Западе и в Приазовье

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"В субботу-воскресенье температура воздуха начнет повышаться. В течение дня 5 сентября в большинстве областей градусы будут находиться в комфортных пределах: + 22 ° C ... + 27 ° C", - отметила синоптик.

На Востоке и юго-востоке, а также в Днепре с районами, еще будет жарко, до +30 ° C.

6 сентября в большинстве областей станет еще теплее на 2-4 ° C.

"Однако атмосферный фронт принесет в воскресенье в западные области Украины дожди с грозами, и там похолодает до + 18 ° C ... + 22 ° C", - отметила госпожа Диденко.

Завтра, 5 сентября, наибольшая вероятность дождей и даже ливней с грозами ожидается в южной части Украины. Грозы могут сопровождаться шквалами.

"На остальной территории в субботу каких-то серьезных осадков - вряд ли, разве что отдельные влажные точки возможны в западных областях и в Сумской и Черниговской", - сообщила она.

В воскресенье дожди пройдут в западной части Украины и задержатся где-то в Приазовье.

Значительная часть синоптической воскресной Украины будет сухой и преимущественно солнечной.

В Киеве на выходные потеплеет: в субботу до + 26 ° C, в воскресенье до + 28 ° C. Существенных дождей не предвидится.

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