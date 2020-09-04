Лига наций: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины после 1-го тура

4 сентября, 2020, 07:15

Сборная Украины занимает первое место в группе A3 после 1-го тура Лиги наций УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

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После победы над Швейцарией (2: 1) Украина занимает первое место в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1: 1), теперь эти коллективы делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.

Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет против Испании. Встреча состоится 6 сентября на Апеннинском полуострове.

Лига наций

1-й тур

3 сентября, четверг

Группа А4

Германия - Испания 1: 1

Голы: Вернер, 51 - Гая, 90 + 6

Украина - Швейцария 2: 1

Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 - Сеферович, 41

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