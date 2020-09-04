Лукашенко нарушил уголовный кодекс, когда обратился к Путину за помощью, - белорусская оппозиция

4 сентября, 2020, 23:18

Соратница Светланы Тихановской, представитель штаба Виктора Бабарыко, Мария Колесникова назвала обращение действующего до инаугурации президента РБ Александра Лукашенко к Путину преступлением

Об этом белорусская оппозиционерка Мария Колесникова заявила в эфире "Свободы Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Лукашенко создал угрозу национальной безопасности Беларуси, когда обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Читайте также: Лукашенко заявил, что сохранит с Путиным "общую Родину"

"Господин Путин открыто всему миру заявил - белорусам и всему международному сообществу - о том, что Лукашенко нарушил закон Республики Беларусь. Он обратился за помощью к иностранному государству. Это угроза нацбезопасности, стать 361, пункт 2 Уголовного Кодекса Республики Беларусь", - отметила Колесникова .

Читайте также: Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о военной помощи Беларуси

Справка: пункт 2 статьи 361 УК РБ - Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, или распространение материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

Колесникова добавила, что оппозиция понимает, что Лукашенко не остановится ни перед чем ради того, чтобы удержать власть в своих руках.

"И вот это то, что нас действительно очень сильно волнует", - подчеркнула политик.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо