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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Умани на 18 больных есть только 14 коек в инфекционном отделении

Коронавирус: в Умани на 18 больных есть только 14 коек в инфекционном отделении

В Умани переполнено инфекционное отделение для больных коронавирусом

Об этом в комментарии для LB.ua сообщил городской голова Умани Александр Цебрий.

"На 14 коек у нас сегодня 18 больных. Наше инфекционное отделение переполнено. Поэтому ситуацию, когда будет вероятная вспышка коронавируса, я боюсь представить", - заявил мэр Умани.

По его словам, Уманская городская больница рассчитана на 35 коек, только 14 из них - в боксированных отделениях и пригодны для того, чтобы лечить людей с COVID-19.

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