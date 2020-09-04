Коронавирус: в Умани на 18 больных есть только 14 коек в инфекционном отделении
4 сентября, 2020, 16:24
В Умани переполнено инфекционное отделение для больных коронавирусом
Об этом в комментарии для LB.ua сообщил городской голова Умани Александр Цебрий.
"На 14 коек у нас сегодня 18 больных. Наше инфекционное отделение переполнено. Поэтому ситуацию, когда будет вероятная вспышка коронавируса, я боюсь представить", - заявил мэр Умани.
По его словам, Уманская городская больница рассчитана на 35 коек, только 14 из них - в боксированных отделениях и пригодны для того, чтобы лечить людей с COVID-19.
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