ЕС пока не будет включать Лукашенко в санкционный список, - СМИ

4 сентября, 2020, 10:50

Несмотря на неуступчивость Александра Лукашенко по отношению к белорусской оппозиции и силовое подавление протестов, Евросоюз пока не собирается вводить против него персональные санкции

Об этом со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщает немецкая газета Welt .

По ее информации, против санкций выступила Германия, которую поддержали также Франция и Италия.

Там считают, что такие меры лишь ограничат и усложнят дальнейшую коммуникацию стран Запада с Лукашенко для урегулирования ситуации в Беларуси.

В то же время Польша, Латвия, Литва и Эстония настаивают на санкциях непосредственно против белорусского диктатора, а не только в отношении лиц, причастных к фальсификации президентских выборов и репрессий против демонстрантов.

Таким образом, единства в этом вопросе среди стран ЕС пока нет.

"Переговоры очень тяжелые, так как каждый пункт должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно", - отметил собеседник.

По его словам, ожидается, что список санкций будет опубликован на следующей неделе.

При этом дипломат не исключает, что впоследствии его могут дополнить.

Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.