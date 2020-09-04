ЕС пока не будет включать Лукашенко в санкционный список, - СМИ
Об этом со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщает немецкая газета Welt .
По ее информации, против санкций выступила Германия, которую поддержали также Франция и Италия.
Там считают, что такие меры лишь ограничат и усложнят дальнейшую коммуникацию стран Запада с Лукашенко для урегулирования ситуации в Беларуси.
В то же время Польша, Латвия, Литва и Эстония настаивают на санкциях непосредственно против белорусского диктатора, а не только в отношении лиц, причастных к фальсификации президентских выборов и репрессий против демонстрантов.
Таким образом, единства в этом вопросе среди стран ЕС пока нет.
"Переговоры очень тяжелые, так как каждый пункт должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно", - отметил собеседник.
По его словам, ожидается, что список санкций будет опубликован на следующей неделе.
При этом дипломат не исключает, что впоследствии его могут дополнить.
- Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
- Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.
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