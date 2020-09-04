Экс-премьер Италии Берлускони был госпитализирован с COVID-19
4 сентября, 2020, 10:24
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который заболел COVID-19, был госпитализирован в клинику Милана
Об этом сообщает ANSA .
Отмечается, что Берлускони появились определенные симптомы коронавируса, после чего его ради безопасности перевезли в больницу.
Сильвио Берлускони четыре раза возглавлял правительство Италии (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011).
- Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом.
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