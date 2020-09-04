Древней лодке-долбанке, которую нашли на Ривненщине, более 100 лет

4 сентября, 2020, 10:33

Лодке, которую вытащили из реки Случь в окрестностях Березновского района проведут радиоуглеродный анализ, чтобы узнать точный возраст дерева и установить другую дополнительную информацию

Об этом сообщает Ровенская ОГА, передает "Еспресо.Запад".

Такое плавсредство в древние времена изготавливали собственноручно из цельного ствола дерева.

Как рассказал руководитель клуба исторической реконструкции "Оствица" Юрий Ойцюсь, над выкапыванием лодки работало более 20 человек. Чтобы поднять со дна реки судно, накануне пришлось обследовать его в воде.

"Лодка имеет 1 метр ширины и почти десять длину, - отмечает Юрий Ойцюсь. - В прошлом году мы делали попытку поднятия этой древней лодки. Однако тогда не было достаточного количества людей и техники, поэтому эту миссию нам выполнить не удалось. А уже сегодня, благодаря поддержке председателя Ривненской ОГА Виталия Коваля и специалистов ГУ ГСЧС, мы имеем большое количество необходимой техники, а также можем обеспечить транспортом и питанием более 20 волонтеров ".

Чтобы поднять историческую находку, волонтеры посреди реки сделали яму, из которой специальной помпой выкачали воду. Далее работали над тем, чтобы выкопать из песка лодка-долбанку.

По словам археологов, из-за значительных обломков лодки трудно установить ее точный возраст. Однако по первым наблюдениям ей точно более 100 лет. Судно изготовлено из цельного ствола дерева, весом 3 тонн.

Напомним, 2 сентября в Березном, что на Ривненщине, волонтеры совместно со спасателями местного подразделения ГСЧС выкопали и подняли из реки Случь древню лодку-долбанку.