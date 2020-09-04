Допрашивал украинских пленных в "ДНР": СБУ сообщила о подозрении российскому священнику

4 сентября, 2020, 18:21

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому священнику, который допрашивал украинских пленных в так называемой "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российскому священнику, который "служит" боевикам террористической организации "ДНР". Следствие установило, что российский священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку "Восток" так называемой "ДНР" как военный капеллан и полковой священник. Потом был "повышен" до помощника командира по работе с верующими боевиками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на этой должности, "служитель церкви" неоднократно участвовал в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан.

Террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

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