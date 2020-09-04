Дефицит Пенсионного фонда в январе-августе вырос до почти 16 млрд грн

4 сентября, 2020, 11:59

Доходы Пенсионного фонда Украины за восемь месяцев составили 299,6 млрд грн, а расходы - 315,5 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook.

Согласно обнародованной инфографике, доходы ПФУ за январь-август 2020 г. составили 299,6 млрд грн. При этом расходы за этот период составили 315,5 млрд грн. Таким образом, дефицит средств ПФУ за восемь месяцев достиг 15,9 млрд грн.

Отмечается, что собственные поступления ПФУ за восемь месяцев составили 177,7 млрд грн, а еще 121,9 млрд грн составили поступления в Пенсионный фонд из государственного бюджета.

При этом по сравнению с январем-августом 2019 г. доходы ПФУ выросли на 14,2 млрд грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb