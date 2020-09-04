Данилишин предлагает предоставить налоговикам доступ к банковским счетам компаний

4 сентября, 2020, 14:16

Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что Украина должна пересмотреть подходы к определению банковской тайны и предоставить налоговикам доступ к банковским счетам компаний

Об этом Данилишин написал в Facebook.

"По моему мнению, нам необходимо комплексно пересмотреть подходы к определению банковской тайны и расширить возможности не только правоохранительных, но и налоговых органов в получении доступа к счетам экономических субъектов", - написал Данилишин.

По его словам, этот шаг позволит снизить уровень тенизации экономики и сузит возможности предпринимателей избегать налогообложения.

"Напомню, что раскрытие информации о финансовых счетах является актуальным общемировым трендом, который постепенно, но необратимо, превращает институт банковской тайны в атрибут прошлого", - заверил Данилишин.

Он также напомнил, что в январе этого года НБУ упростил порядок раскрытия банковской тайны по запросу антикоррупционных и правоохранительных органов.

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