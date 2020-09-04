ЦРУ считает, что Россия хочет посеять недоверие к результатам выборов президента США
Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова одного из конгрессменов.
В американской разведке считают, что Россия будет продолжать "подрывать доверие общества в возможность голосования по почте".
Глава комитета Конгресса по разведке, представитель демократов Адам Шифф считает, что данные ЦРУ подтверждают несколько фактов.
"Во-первых, Россия снова хочет вмешаться в наши выборы президента. Во-вторых, заявления РФ звучат устами президента Дональда Трампа и генпрокурора Уильяма Барра", - заявил Шифф.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Соперником Дональда Трампа станет Джо Байден.
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