ЦРУ считает, что Россия хочет посеять недоверие к результатам выборов президента США

4 сентября, 2020, 11:38

Согласно данным ЦРУ, Россия хочет вмешаться в выборы президента США 2020 года, поставив под сомнение результаты голосования по почте из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова одного из конгрессменов.

В американской разведке считают, что Россия будет продолжать "подрывать доверие общества в возможность голосования по почте".

Глава комитета Конгресса по разведке, представитель демократов Адам Шифф считает, что данные ЦРУ подтверждают несколько фактов.

"Во-первых, Россия снова хочет вмешаться в наши выборы президента. Во-вторых, заявления РФ звучат устами президента Дональда Трампа и генпрокурора Уильяма Барра", - заявил Шифф.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Соперником Дональда Трампа станет Джо Байден.

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