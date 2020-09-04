Арьев: "Вагнеровцы", задержанные в Беларуси, причастны к сбиванию Ил-76 под Луганском

4 сентября, 2020, 12:29

Народный депутат Украины Владимир Арьев продемонстрировал оперативные пленки, свидетельствующие об участии наемников из ЧВК "Вагнера" в сбивании украинского борта Ил-76 под Луганском в 2014 году

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Еспресо.TV.

"Вот документы некоего Сергея Павленко, уроженца Одесской области, гражданина Российской Федерации. Вот его российский паспорт. А вот - награды: медали "За отвагу", которые он получил в 2016 и 2018 годах из рук президента России Владимира Путина. А теперь давайте послушаем, что украинский оперативный работник в разговорах с Павленко говорил о Ил-76. И мы можем утверждать, что среди этих "вагнеровцев" был один из убийц наших солдат, который имел отношение к сбиванию рейса Ил-76 в июне 2014 года ", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что все файлы, которые были представлены, будут изложены после окончания этой конференции на Фейсбуке.

"Далее - есть такой гражданин РФ Сердюков. Он в своем таком же диалоге с оперативным работником спецслужб рассказывает о том, как они попали на территорию Украины", - сообщил Арьев.

"Есть участник батальонно-тактической группы "Степь", которая причастна к сбиванию двух Су-25 и одного вертолета. Гражданин РФ Александр Руденко, награжден медалью "За возвращение Крыма", "Доброволец Донбасса", медалью "За защиту Крыма" и - военным билетом террористической организации "ДНР", - сказал он.

По словам депутата, все эти разговоры зафиксированы, запротоколированы и подписаны следователем СБУ.

"К большому сожалению, вся эта работа на сегодняшний день может быть абсолютно нивелирована", - выразил опасения Арьев.

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Нагадаємо, 18 серпня головний редактор видання Цензор.Нет Юрій Бутусов заявив, що поява частини російських найманців у Білорусі, яких пізніше віддали Росії, відбулась у рамках спецоперації українських спецслужб із захоплення причетних до війни на Донбасі терористів, але президент Володимир Зеленський призупинив кінцеву фазу операції.

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