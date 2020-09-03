Жара до 36° и кратковременные дожди: погода в Украине 3 сентября

3 сентября, 2020, 09:20

В четверг, 3 сентября, в Украине от 19 до 36° тепла, дожди ожидаются только на западе и в Житомирской и Винницкой областях

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

"3 сентября в западных, Житомирской, Винницкой областях облачно с прояснениями; местами кратковременные дожди, грозы; ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура днем +19...+24°С, в Винницкой днем +23...+28°С. На остальной территории переменная облачность; без осадков; ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура днем +31...+36°С, в Киевской, Черниговской и Сумской областях +25...+30°С", - отмечается в сообщении.

Синоптики добавили, что 3 сентября в южных, восточных, центральных областях и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 3 сентября без осадков, температура днем +27...+29°С. На Киевщине также сухо, температура днем +25...+30°С.