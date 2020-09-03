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Espreso.tvОбществоЗа сутки COVID-19 подтвердили у 280 киевлян

За сутки COVID-19 подтвердили у 280 киевлян


фото: reuters
В столице 14 158 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

4 больных умерли. Всего от осложнений умерли 222 киевлянина.

Заболели 142 женщины, 112 мужчин, 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Среди них - 14 медиков.

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В больницы попали 34 пациента.

Выздоровели за сутки 103 человека. Всего переболели 4 553 жителя Киева.

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