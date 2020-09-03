За сутки COVID-19 подтвердили у 280 киевлян
3 сентября, 2020, 11:27
В столице 14 158 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
4 больных умерли. Всего от осложнений умерли 222 киевлянина.
Заболели 142 женщины, 112 мужчин, 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.
Среди них - 14 медиков.
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В больницы попали 34 пациента.
Выздоровели за сутки 103 человека. Всего переболели 4 553 жителя Киева.
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