Из-за незаконных трат и долги перед горняками: Минэнерго передаст Генпрокуратуре и СБУ материалы финаудита шахты "Надежда"

3 сентября, 2020, 11:15

Минэнерго передаст в Генпрокуратуру и СБУ материалы финансового аудита шахты "Надежда" в связи с нарушениями в деятельности руководства, а также обратится к премьер-министру о выделении 51 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, Минэнерго передало в Генпрокуратуру и СБУ материалы финансового аудита шахты "Надежда", которые свидетельствуют о нарушениях бывшего руководства предприятия.

Отмечается, что аудит обнаружил многочисленные нарушения в деятельности руководства шахты и значительные убытки.

"В частности, приписки объемов добытого угля привели к незаконным расходам почти на 50 млн грн, занижение цен на угольную продукцию привело к недополучению доходов на сумму свыше 36 млн грн, закупки по завышенным ценам - принесли убытки около 20 млн грн", - отметили в пресс-службе.

В то же время, подчеркнули в Минэнерго, задолженность перед горняками росла и на сегодняшний день составляет 51 млн грн, причем реальных финансовых ресурсов и активов для ее погашения предприятие не имеет.

По словам и. о. министра энергетики Ольги Буславец, ведомство анализирует возможные варианты помощи горнякам со стороны государства.

В пресс-службе также напомнили, что "Надежда" еще с 2001 года отнесена к категории шахт, по которым принято решение о ликвидации, поэтому предприятие не имеет права на государственную поддержку по частичному покрытияю расходов по себестоимости угля.

Кроме того, учитывая юридическую форму предприятия нужно провести ряд мероприятий для начала финансирования по государственной программе ликвидации угледобывающих предприятий. Ориентировочно финансирование шахты по этой программе может начаться с 2021 года.

"Поэтому Минэнерго обратилось к премьер-министру с просьбой способствовать выдеилению средств в сумме 51 млн грн из резервного фонда для выплат заработной платы работникам шахты"Надежда". Деньги должны быть возвращены в госбюджет до 25 декабря 2020 года", - подчеркнули в пресс-службе.

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