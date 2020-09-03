Иностранные хакеры атаковали лабораторию в Грузии, похитив данные о коронавирусе

3 сентября, 2020, 18:16

Хакеры одного из иностранных государств атаковали и похитили данные с грузинского Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара

Об этом в четверг объявили в МВД Грузии, сообщает агентство "Новости-Грузия".

Кибератака была осуществлена 1 сентября на компьютерные системы центрального офиса и структурных подразделений Минздрава Грузии.

Хакеры похитили из базы лаборатории Лугара медицинскую документацию и "важную информацию" о борьбе с пандемией коронавируса, утверждают в министерстве. Часть этих данных оказалась в открытом доступе.

В МВД Грузии отмечают, что при этом вместе с настоящими незаконно добытыми документами на "одном из зарубежных сайтов" размещены фальшивые данные. В ведомстве считают, что таким образом киберпреступники хотят запугать общественность.

"Согласно полученным на данном этапе доказательствам, кибератака была осуществлена спецслужбой одного из иностранных государств", - говорится в заявлении.

В ближайшее время МВД Грузии планирует обратиться в соответствующие службы стран-партнеров с просьбой об оказании помощи в расследовании киберпреступлений.

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Одновременно ведомство обещает периодически информировать общественность о ходе следствия.

Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара, известный как лаборатория Лугара, расположенный в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси. Центр был открыт по американской правительственной программе для исследования биологических угроз. Правительство США выделило на проект в Грузии 350 млн долларов.

Сейчас лаборатория входит в систему Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии и подчиняется Министерству здравоохранения.

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Центр Лугара не раз оказывался в центре внимания российских СМИ. Со дня открытия в 2011 году они утверждают, что там создают химическое или биологическое оружие, а также штаммы опасных вирусов. Такие же обвинения поступают со стороны российских официальных лиц.