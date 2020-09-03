Японское рейтинговое агентство R&I повысило рейтинг Украины до B+
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Согласно сообщению, R&I отмечает, что финансовая поддержка Украины Международным валютным фондом совместно с кредитами Всемирного банка и Европейского Союза помогут удовлетворить потребности правительства в финансировании.
"Агентство ожидает, что улучшенная политическая и социальная стабильность позволит правительству сфокусироваться на восстановлении экономики страны", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что падение экономики Украины в этом году в основном вызвано пандемией коронавируса, карантинными ограничениями и экономическим падением в странах Европы - основными торговыми партнерами Украины в экспорте товаров и услуг.
В то же время, аналитики R&I прогнозируют, что благоприятные экономические условия и консервативная бюджетная политика Украины вернется в следующем году. Ожидается, что Украина продолжит структурные реформы, которые в том числе предусмотрены программой МВФ.
По информации Минфина, аналитики агентства отметили, что международные резервы Украины растут, внешний долг к ВВП уменьшается, а показатель госдолга к ВВП сократился до 44,3% по состоянию на конец 2019 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-