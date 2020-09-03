Японское рейтинговое агентство R&I повысило рейтинг Украины до B+

3 сентября, 2020, 13:41

Японское рейтинговое агентство Raiting and Investment (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до B+ с В со стабильным прогнозом

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, R&I отмечает, что финансовая поддержка Украины Международным валютным фондом совместно с кредитами Всемирного банка и Европейского Союза помогут удовлетворить потребности правительства в финансировании.

"Агентство ожидает, что улучшенная политическая и социальная стабильность позволит правительству сфокусироваться на восстановлении экономики страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что падение экономики Украины в этом году в основном вызвано пандемией коронавируса, карантинными ограничениями и экономическим падением в странах Европы - основными торговыми партнерами Украины в экспорте товаров и услуг.

В то же время, аналитики R&I прогнозируют, что благоприятные экономические условия и консервативная бюджетная политика Украины вернется в следующем году. Ожидается, что Украина продолжит структурные реформы, которые в том числе предусмотрены программой МВФ.

По информации Минфина, аналитики агентства отметили, что международные резервы Украины растут, внешний долг к ВВП уменьшается, а показатель госдолга к ВВП сократился до 44,3% по состоянию на конец 2019 года.

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