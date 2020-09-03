ВСУ провели на Житомирщине обучения с авиационной эскадрильей
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сообщается, в бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр", которая дислоцируется на Житомирщине, проведены летно-тактические учения с авиационной эскадрильей.
"В ходе практических действий отработан вопрос подготовки, а также выполнение боевых задач под управлением командира авиационной эскадрильи как на земле, так и в воздухе, в сложных метеоусловиях днем и ночью", - говорится в сообщении.
Отмечается, во время активной фазы учений проработан вопрос живучести этого подразделения и его способность в кратчайшие сроки вывести самолеты из-под удара. Выполнение задач осуществлялось с нескольких аэродромов во взаимодействии с другими родами авиации. В фазе динамического изменения обстановки отработаны вопросы обеспечения боевых действий бомбардировочной авиации во время практических действий на полигоне и приобретения способности летного состава по выполнению посадок на автомобильную участок дороги.
По итогам, общая цель летно-тактических учений достигнута.
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