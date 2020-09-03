Вспышка COVID-19 в Украине: к ослаблению карантина не готовы Киев и 16 областей

3 сентября, 2020, 15:50

Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области не готовы ослабить карантин

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 3 сентября в Украине не соответствуют критериям для ослабления карантина Киев и еще 16 областей.

Поэтому критериям МЗ не соответствуют следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Самая высокая заболеваемость на 100 тыс. человек за две недели - в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.

Отметим, для ослабления карантина регион должен отвечать всем трем критериям МЗ:

- загруженность коек в больницах должна составлять менее 50% в течение пяти дней подряд;

- количество проведенных ПЦР-тестов должно быть более 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней

- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. Населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости.

По состоянию на утро 3 сентября, в Украине зарегистрировано 2430 случаев COVID-19.

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