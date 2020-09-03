Вспышка COVID-19 в Украине: к ослаблению карантина не готовы Киев и 16 областей
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По состоянию на 3 сентября в Украине не соответствуют критериям для ослабления карантина Киев и еще 16 областей.
Поэтому критериям МЗ не соответствуют следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Самая высокая заболеваемость на 100 тыс. человек за две недели - в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.
Отметим, для ослабления карантина регион должен отвечать всем трем критериям МЗ:
- загруженность коек в больницах должна составлять менее 50% в течение пяти дней подряд;
- количество проведенных ПЦР-тестов должно быть более 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней
- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. Населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости.
- По состоянию на утро 3 сентября, в Украине зарегистрировано 2430 случаев COVID-19.
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