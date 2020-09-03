В Запорожской области неизвестные расстреляли микроавтобус, ранен водитель

3 сентября, 2020, 09:55

2 сентября в сентябре примерно в 20 км от Мелитополя Запорожской области расстреляли микроавтобус

Об этом сообщает местный сайт 061 со ссылкой на полицию.

Микроавтобус Ford расстреляли из огнестрельного оружия. Это произошло примерно в 23:00.

Читайте также: В Киевской области в кафе произошла перестрелка, есть раненые

В полиции журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя. Его госпитализировали, жизни ничего не угрожает.

О нападавших никакой информации нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Источник: https://censor.net/ua/v3217346