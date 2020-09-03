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Espreso.tvОбществоВ Запорожской области неизвестные расстреляли микроавтобус, ранен водитель

В Запорожской области неизвестные расстреляли микроавтобус, ранен водитель

2 сентября в сентябре примерно в 20 км от Мелитополя Запорожской области расстреляли микроавтобус

Об этом сообщает местный сайт 061 со ссылкой на полицию.

Микроавтобус Ford расстреляли из огнестрельного оружия. Это произошло примерно в 23:00.

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В полиции журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя. Его госпитализировали, жизни ничего не угрожает.

О нападавших никакой информации нет.

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Источник: https://censor.net/ua/v3217346

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