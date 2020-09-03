В Запорожской области неизвестные расстреляли микроавтобус, ранен водитель
3 сентября, 2020, 09:55
2 сентября в сентябре примерно в 20 км от Мелитополя Запорожской области расстреляли микроавтобус
Об этом сообщает местный сайт 061 со ссылкой на полицию.
Микроавтобус Ford расстреляли из огнестрельного оружия. Это произошло примерно в 23:00.
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В полиции журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя. Его госпитализировали, жизни ничего не угрожает.
О нападавших никакой информации нет.
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