В России плавучий док во время шторма унесло прямо на подводные лодки. ВИДЕО

3 сентября, 2020, 16:37

В порту российского города Владивосток плавучий док во время сильного шторма унесло прямо на подводные лодки ВМФ РФ

Соответствующие видео очевидцев были обнародованы в соцсетях в четверг, 3 сентября.

На них видно, как огромный док с кранами сносит ветром в направлении пришвартованных субмарин, после чего слышится звук удара.

"Там еще люди, они работают... Смотрите, они бегут, они бегут!.. Они там обо**ались три раза... Ну конечно - им страшно. Они, наверное, там внутри были...", - комментируют ситуацию очевидцы, снимающие видео.

ВНИМАНИЕ: на видео присутствует ненормативная лексика

Владивосток, рф. Плавучий док двигается на тихоокеанский флот ВМФ РФ))) Просто его снесло ветром на корабли. Топи их бл#дей. # дичь_рф pic.twitter.com/YvMWyUdPis - ЕС_EU_UA_NATO_USA (@ herooftheday10) September 3, 2020

В то же время, врезался ли док в итоге в одну из подводных лодок или же в пришвартованные рядом с ними другие суда Тихоокеанского флота РФ, достоверно неизвестно.