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Espreso.tvОбществоВ России плавучий док во время шторма унесло прямо на подводные лодки. ВИДЕО

В России плавучий док во время шторма унесло прямо на подводные лодки. ВИДЕО

В порту российского города Владивосток плавучий док во время сильного шторма унесло прямо на подводные лодки ВМФ РФ

Соответствующие видео очевидцев были обнародованы в соцсетях в четверг, 3 сентября.

На них видно, как огромный док с кранами сносит ветром в направлении пришвартованных субмарин, после чего слышится звук удара.

"Там еще люди, они работают... Смотрите, они бегут, они бегут!.. Они там обо**ались три раза... Ну конечно - им страшно. Они, наверное, там внутри были...", - комментируют ситуацию очевидцы, снимающие видео.

ВНИМАНИЕ: на видео присутствует ненормативная лексика

В то же время, врезался ли док в итоге в одну из подводных лодок или же в пришвартованные рядом с ними другие суда Тихоокеанского флота РФ, достоверно неизвестно.

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