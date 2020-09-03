В России плавучий док во время шторма унесло прямо на подводные лодки. ВИДЕО
Соответствующие видео очевидцев были обнародованы в соцсетях в четверг, 3 сентября.
На них видно, как огромный док с кранами сносит ветром в направлении пришвартованных субмарин, после чего слышится звук удара.
"Там еще люди, они работают... Смотрите, они бегут, они бегут!.. Они там обо**ались три раза... Ну конечно - им страшно. Они, наверное, там внутри были...", - комментируют ситуацию очевидцы, снимающие видео.
ВНИМАНИЕ: на видео присутствует ненормативная лексика
Владивосток, рф. Плавучий док двигается на тихоокеанский флот ВМФ РФ))) Просто его снесло ветром на корабли. Топи их бл#дей. # дичь_рф pic.twitter.com/YvMWyUdPis- ЕС_EU_UA_NATO_USA (@ herooftheday10) September 3, 2020
ДРГ однозначно!) # дичь_рф_Владивосток pic.twitter.com/5gNFhgFqO5- ЕС_EU_UA_NATO_USA (@ herooftheday10) September 3, 2020
Минус 9 или 6 кораблей!))? # дичь_рф_Владивосток pic.twitter.com/ZnoRp1tYcd- ЕС_EU_UA_NATO_USA (@ herooftheday10) September 3, 2020
Русня драпает с подлодок ..))) Звук удара зачётный! Мину подлодка, факт ..) # дичь_рф_Владивосток pic.twitter.com/IdDzxyyB9E- ЕС_EU_UA_NATO_USA (@ herooftheday10) September 3, 2020
В то же время, врезался ли док в итоге в одну из подводных лодок или же в пришвартованные рядом с ними другие суда Тихоокеанского флота РФ, достоверно неизвестно.
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