В "Свободе" заявили о попытке штурма офиса полицией, правоохранители сообщили о трех пострадавших коллегах

3 сентября, 2020, 07:34

Вечером 2 сентября полиция приехала в киевский офис политической партии "Свобода" для проведения процессуальных действий

Об этом сообщили лидер партии Олег Тягнибок в Facebook и пресс-служба киевской милиции.

"Под киевским офисом "Свободы" около 50 аваковских полицейских и спецназовцев. Возможен штурм офиса. Хотят задержать Володю Назаренко, ветерана московско-украинской войны, лейтенанта батальона "Киевская Русь", депутата Киевсовета. Это все накануне завтрашней сессии Киевсовета и местных выборов", - написал Тягнибок.

В полиции заявили о конфликте под офисом и трех пострадавших правоохранителях.

"Трое сотрудников Департамента стратегических расследований полиции прибыли в офис общественной организации на улице Тургеневской для проведения процессуальных действий. В результате между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", - говорится в сообщении.

По словам Тягнибока, около полуночи силовики отступили.