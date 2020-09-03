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Espreso.tvОбществоВ Киеве, спасаясь от пожара в многоэтажке, женщина вылезла в окно на кондиционер

В Киеве, спасаясь от пожара в многоэтажке, женщина вылезла в окно на кондиционер


фото: Київ Оперативний
В Шевченковском районе Киева спасатели тушат пожар в многоэтажке на улице Сикорского

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"На 24 этаже многоэтажки ЖК "Зеленый остров" произошло возгорание квартиры. Поступила информация, что один человек, спасаясь от огня, вылез в окно на кондиционер. Работники МЧС спасли женщину", - говорится в сообщении.

Спасатели тушат пожар.

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