В Киеве, спасаясь от пожара в многоэтажке, женщина вылезла в окно на кондиционер

3 сентября, 2020, 18:19

В Шевченковском районе Киева спасатели тушат пожар в многоэтажке на улице Сикорского

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"На 24 этаже многоэтажки ЖК "Зеленый остров" произошло возгорание квартиры. Поступила информация, что один человек, спасаясь от огня, вылез в окно на кондиционер. Работники МЧС спасли женщину", - говорится в сообщении.

Спасатели тушат пожар.

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