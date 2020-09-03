В Киеве, спасаясь от пожара в многоэтажке, женщина вылезла в окно на кондиционер
3 сентября, 2020, 18:19
В Шевченковском районе Киева спасатели тушат пожар в многоэтажке на улице Сикорского
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
"На 24 этаже многоэтажки ЖК "Зеленый остров" произошло возгорание квартиры. Поступила информация, что один человек, спасаясь от огня, вылез в окно на кондиционер. Работники МЧС спасли женщину", - говорится в сообщении.
Спасатели тушат пожар.
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