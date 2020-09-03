В Кривом Роге рабочие шахты остались под землей: требуют повышения зарплат

3 сентября, 2020, 16:12

В Кривом Роге 12 рабочих ночной смены шахты "Октябрьская" ОАО "Криворожский железорудный комбинат" остались под землей, шахтеры не вышли на поверхность в знак протеста, требуя повышения заработных плат и улучшения условий труда на предприятии

Об этом Радио Свобода подтвердил председатель городской организации Независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов.

"Рабочие находятся под землей на глубине 1,2 км на расстоянии около 2 км от шахтного ствола. Работники заявляют, что не поднимутся на поверхность, пока их требования не выполнят", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются переговоры между шахтерами и менеджментом предприятия, отметил Юрий Самойлов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2019 году в Кривом Роге горняки железорудных шахт "Октябрьская" и "Терновская" ОАО "Криворожский железорудный комбинат" также прибегали к подобной акции: они не выходили после ночной смены из забоя, требуя повышения зарплаты. Позже они поднялись на поверхность для переговоров с администрацией. Тогда протестующие требовали повышения минимальной зарплаты на предприятии до уровня 1 тыс. Евро, диалога с администрацией с участием профсоюзов, отказа от преследований тех, кто принимал участие в акции протеста.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb