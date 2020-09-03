В Кривом Роге рабочие шахты остались под землей: требуют повышения зарплат
Об этом Радио Свобода подтвердил председатель городской организации Независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов.
Сейчас продолжаются переговоры между шахтерами и менеджментом предприятия, отметил Юрий Самойлов ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в марте 2019 году в Кривом Роге горняки железорудных шахт "Октябрьская" и "Терновская" ОАО "Криворожский железорудный комбинат" также прибегали к подобной акции: они не выходили после ночной смены из забоя, требуя повышения зарплаты. Позже они поднялись на поверхность для переговоров с администрацией. Тогда протестующие требовали повышения минимальной зарплаты на предприятии до уровня 1 тыс. Евро, диалога с администрацией с участием профсоюзов, отказа от преследований тех, кто принимал участие в акции протеста.
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