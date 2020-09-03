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Espreso.tvОбществоВ Харькове на авторынке произошел взрыв

В Харькове на авторынке произошел взрыв


фото: hk.npu.gov.ua
3 сентября в Харькове, на территории авторынка "Барабашово" произошел взрыв

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции Харькова.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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