В Харькове на авторынке произошел взрыв

3 сентября, 2020, 10:58

3 сентября в Харькове, на территории авторынка "Барабашово" произошел взрыв

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции Харькова.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.