В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального
Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Рьоттген, передает DW.
"Мы снова столкнулись с жестокой и человеконенавистнической реальностью путинского режима", - заявил он в интервью ARD, комментируя заявление правительства Германии об обнаружении в крови Алексея Навального яда типа "Новичок".
По словам Рьоттгена, ситуация вокруг Навального выходит за пределы двусторонних отношений между странами и требует единого европейского жесткого ответа.
"Пересмотра требует буквально все", - подчеркнул Рьоттген, назвав, в частности, газовые поставки и отказ от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать".
- МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
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