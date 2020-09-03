В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального

3 сентября, 2020, 10:35

Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" на данном этапе может стать поощрением текущей политики президента РФ Владимира Путина

Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Рьоттген, передает DW.

"Мы снова столкнулись с жестокой и человеконенавистнической реальностью путинского режима", - заявил он в интервью ARD, комментируя заявление правительства Германии об обнаружении в крови Алексея Навального яда типа "Новичок".

По словам Рьоттгена, ситуация вокруг Навального выходит за пределы двусторонних отношений между странами и требует единого европейского жесткого ответа.

"Пересмотра требует буквально все", - подчеркнул Рьоттген, назвав, в частности, газовые поставки и отказ от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

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