Усиление карантина и падение потребительского спроса: НБУ назвал главные риски для макрофинансовой стабильности

3 сентября, 2020, 14:47

По словам председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко, ключевым риском для макрофинансовой стабильности пока является продолжение пандемии коронавируса, и, как следствие, риск усиления карантинных мер

Об этом председатель Национального банка Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Ключевым риском для макрофинансовой стабильности является продолжение пандемии коронавируса и, как следствие, риск усиления карантинных мер, - сказал Шевченко.

По его словам, увеличение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине не повлияло на восстановление экономики, однако новая волна СOVID-19 может сдержать потребительский спрос.

"В таком случае это затормозит оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок. Прежде всего, в секторе услуг", - подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что актуальными остаются также и другие риски: негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность, эскалация вооруженного конфликта на востоке страны или ее границах, увеличение волатильности цен на продукты питания с учетом изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

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