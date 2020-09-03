Усиление карантина и падение потребительского спроса: НБУ назвал главные риски для макрофинансовой стабильности
Об этом председатель Национального банка Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Ключевым риском для макрофинансовой стабильности является продолжение пандемии коронавируса и, как следствие, риск усиления карантинных мер, - сказал Шевченко.
По его словам, увеличение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине не повлияло на восстановление экономики, однако новая волна СOVID-19 может сдержать потребительский спрос.
"В таком случае это затормозит оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок. Прежде всего, в секторе услуг", - подчеркнул Шевченко.
Он добавил, что актуальными остаются также и другие риски: негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность, эскалация вооруженного конфликта на востоке страны или ее границах, увеличение волатильности цен на продукты питания с учетом изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.
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