Ускоренное падение: Отравление Навального обрушило российский рубль

3 сентября, 2020, 10:08

Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро вечером в среду, резко негативно отреагировав на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта о том, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили в России

Об этом пишет российский Интерфакс.

Согласно сообщению, курс доллара на Московской бирже составил 75,445 руб/$ в 17:02, что на 1,8 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,1525 руб. и подорожал на 1,5 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,64 руб. - до 81,65 руб.

Отмечается, что рынок акций Российской Федерации в среду также негативно отреагировал на противоречивые заявления Германии и российской стороны о причинах отравления Навального - инвесторы предпочли сократить позиции из-за повышенных геополитических рисков и опасений новых западных санкций.

Таким образом, отмечается, что на 17:01 среды индекс Московской биржи упал до 2 970,01 пункта (-0,2%), хотя до этого рос и тестировал рубеж 3 000 пунктов. Индекс РТС упал до 1 242,81 пункта (-2,5%), основные фишки развернулись вниз и теряют в стоимости в пределах 2%.

Утром 22 августа 2020 года медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска в Берлин.

Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите", которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану.

Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин.

Навальный потерял сознание 20 августа после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".

24 августа власти Германии заявила, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.

В организме российского политика Алексея Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября немецкие военные токсикологи выяснили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb