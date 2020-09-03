Украинские медики обеспечены средствами защиты от COVID-19 на 1,5-3 месяца, - Степанов
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"В среднем от полутора до трех месяцев они обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты", - сказал Степанов.
По его словам, по состоянию на 1 сентября украинские учреждения здравоохранения обеспечены 1,5 млн костюмов биологической защиты и халатов биологической защиты. Также медики обеспечены масками и респираторами.
"Понятно, что они постоянно используются, мы их постоянно пополняем, в том числе через наши централизованные закупки", - отметил министр.
Он добавил, что на сегодня в Украине есть 4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), из которых используются 227.
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