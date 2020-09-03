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Espreso.tvСпортУкраинского бойца MMA дисквалифицировали за допинг

Украинского бойца MMA дисквалифицировали за допинг


фото: Xsport.ua
Украинский боец MMA Александр Доскальчук сдал положительный допинг-тест

Об этом сообщает официальный сайт UFC .

В пробе 30-летнего бойца нашли местеролон. USADA (антидопинговое агентство США) дисквалифицировало украинца на 14 месяцев. Украинец сможет вернуться в профессиональный спорт в августе 2021-го года (прим. - проба была взята 6 июня 2020 года).

Это сокращенная дисквалификация, поскольку Александр Доскальчук доказал, что врач ошибочно выписал ему препарат, содержащий запрещенное вещество.

30-летний боец за свою карьеру провел 11 боев в легчайшем весе (до 61 кг), получил 10 побед и 1 раз проиграл. В июле он должен был дебютировать в UFC, однако снялся с турнира.

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