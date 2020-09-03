Украинского бойца MMA дисквалифицировали за допинг
Об этом сообщает официальный сайт UFC .
В пробе 30-летнего бойца нашли местеролон. USADA (антидопинговое агентство США) дисквалифицировало украинца на 14 месяцев. Украинец сможет вернуться в профессиональный спорт в августе 2021-го года (прим. - проба была взята 6 июня 2020 года).
Это сокращенная дисквалификация, поскольку Александр Доскальчук доказал, что врач ошибочно выписал ему препарат, содержащий запрещенное вещество.
30-летний боец за свою карьеру провел 11 боев в легчайшем весе (до 61 кг), получил 10 побед и 1 раз проиграл. В июле он должен был дебютировать в UFC, однако снялся с турнира.
- 11 июня сообщалось, что Александр Доскальчук проведет дебютный поединок в UFC на бойцовском острове в ОАЭ.
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