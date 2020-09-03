Украина - Швейцария: Где и когда смотреть 1-й тур Лиги наций
3 сентября, 2020, 07:15
Сегодня, 3 сентября, сборная Украины принимает Швейцарию в 1-м туре Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В параллельной встрече сыграют национальные команды Испании и Германии. Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 6 сентября, в соперниках испанцы.
В прошлой Лиге нации Украина выступала в группе B1 (прим. - второй дивизион) со Словакией и Чехией. Команда Андрея Шевченко завершила розыгрыш на первой строчке и сумела выйти в Лигу А.
Лига наций
группа А4
1-й тур
3 сентября
Украина - Швейцария
Львов, стадион "Арена-Львов"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
- 11 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков для подготовки и участия в Лиге наций.
- 1 сентября тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетт получил положительный тест на коронавирус .
- 2 сентября сообщалось, что главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что украинские футболисты имеют преимущество перед матчем Лиги наций.
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