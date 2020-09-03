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Espreso.tvСпортУкраина - Швейцария: Где и когда смотреть 1-й тур Лиги наций

Украина - Швейцария: Где и когда смотреть 1-й тур Лиги наций


фото: Getty Images
Сегодня, 3 сентября, сборная Украины принимает Швейцарию в 1-м туре Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В параллельной встрече сыграют национальные команды Испании и Германии. Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 6 сентября, в соперниках испанцы.

В прошлой Лиге нации Украина выступала в группе B1 (прим. - второй дивизион) со Словакией и Чехией. Команда Андрея Шевченко завершила розыгрыш на первой строчке и сумела выйти в Лигу А.

Лига наций

группа А4

1-й тур

3 сентября

Украина - Швейцария

Львов, стадион "Арена-Львов"

Начало в 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Украина"

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