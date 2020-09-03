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Espreso.tvОбществоУченые разработали электронную кожу, которая реагирует на боль, как настоящая

Ученые разработали электронную кожу, которая реагирует на боль, как настоящая


фото: scitechdaily
Команда исследователей Мельбурнского королевского технологического института разработала искусственную электронную кожу, которая реагирует на боль так же, как настоящая

Об этом сообщает SciTechDaily , передает " Укринформ ".

Девайс имитирует почти мгновенную реакцию обратной связи и может реагировать на болезненные ощущения со скоростью движения нервных сигналов к мозгу.

Член группы исследователей Мадху Баскаран отметил, что прототип, который воспринимает боль, является значительным прогрессом в направлении биомедицинских технологий и робототехники следующего поколения.

"Кожа - это самый большой орган чувств нашего тела по сложным функциям, например, направлению предупредительных сигналов при возникновении боли. Никакие технологии до сих пор не могли имитировать это ощущение. Наша искусственная кожа реагирует мгновенно, когда давление, тепло и холод достигают критического уровня как раздражители. Это шаг вперед в развитии систем обратной связи, которые необходимы для разработки "умного" протезирования и робототехники", - добавил Баскаран.

Исследование было поддержано Австралийским исследовательским советом и проведено в исследовательском центре университета наноизготовления и разработки устройств.

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