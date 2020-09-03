Ситуация на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений режима "тишины"
Об этом говорится в ежедневном отчете № 210/2020, опубликованном СММ ОБСЕ 3 сентября 2020 г.
"СММ зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 2 таких нарушения в Луганской области. За предыдущий отчетный период в Донецкой области не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, а в Луганской области, по наблюдениям Миссии, произошли 63 таких нарушения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СММ ОБСЕ продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. В рамках участков разведения в районах Золотого и Петровского беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ зафиксировали присутствие людей в вечернее время.
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