Ситуация на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений режима "тишины"

3 сентября, 2020, 20:46

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и два - на Луганщине

Об этом говорится в ежедневном отчете № 210/2020, опубликованном СММ ОБСЕ 3 сентября 2020 г.

"СММ зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 2 таких нарушения в Луганской области. За предыдущий отчетный период в Донецкой области не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, а в Луганской области, по наблюдениям Миссии, произошли 63 таких нарушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СММ ОБСЕ продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. В рамках участков разведения в районах Золотого и Петровского беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ зафиксировали присутствие людей в вечернее время.

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