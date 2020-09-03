Суверенитет не может быть предметом торга, - Тихановская о встрече Лукашенко и Мишустина

3 сентября, 2020, 18:49

3 сентября кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала встречу Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным

Об этом сообщает пресс-служба Светланы Тихановской в Telegram .

"Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга", - отметила политик.

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Светлана Тихановская добавила, что сомневается, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством.

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"Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии", - подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

Напомним, 3 сентября на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил, что развернул половину белорусской армии на границе с Литвой и Польшей

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