Суверенитет не может быть предметом торга, - Тихановская о встрече Лукашенко и Мишустина
3 сентября, 2020, 18:49
3 сентября кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала встречу Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным
Об этом сообщает пресс-служба Светланы Тихановской в Telegram .
"Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга", - отметила политик.
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Светлана Тихановская добавила, что сомневается, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством.
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"Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии", - подчеркнула лидер белорусской оппозиции.
- Напомним, 3 сентября на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил, что развернул половину белорусской армии на границе с Литвой и Польшей
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