Суркисы против ПриватБанка: Малюська заявил, что решение Печерского суда о выплате $350 млн невозможно выполнить

3 сентября, 2020, 11:51

3 сентября министр юстиции Денис Малюська отметил, что решение суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн выходит за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска

Об этом глава Минюста Денис Малюська написал в Facebook.

3 августа появился текст постановления Печерского суда относительно решения по делу оффшорных компаний братьев Суркисов против ПриватБанка по делу, где братья требуют $350 млн с госбанка.

Министр Малюська заявил, что в постановлении Печерский суд привел "практически все возможные судебные манипуляции".

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В частности, министр отметил, что в сути иска говорится об обслуживании банком депозитов вкладчиков 6 фирм братьев Суркисов, однако Печерский суд постановил даже не обслуживать депозиты, а взыскать деньги с госбанка.

Малюська подчеркнул, что в процессе иска присутствовала манипуляция с назначением судьи Вовка, а также манипуляция со способом обеспечения решения суда.

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"Вчера (2 августа, - ред.) суд рассматривал вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просили установить порядок выполнения постановления об обеспечении, которым взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов", - подчеркнул министр.

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Министр отметил, что в качестве обеспечения Печерский суд постановил взыскать с ПриватБанка деньги, а не заставил банк обслуживать депозиты.

"Такая позиция не только выходит за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска (ст.150 ГПК). Она к тому же не облегчает, а, наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с ПриватБанка, то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как взыскании средств, а как обязательство обслуживать депозиты", - отметил Денис Малюська.

Текст постановления:

Напомним, 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).

Ранее, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.

Согласно постановлению Печерского районного суда г.. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взымается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.

В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам.

В иске речь шла уже не о $250, а о $350 млн - братья Суркисы хотели получить пеню по основной сумме.

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