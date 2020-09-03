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Espreso.tvОбществоСуркисы против ПриватБанка: Малюська заявил, что решение Печерского суда о выплате $350 млн невозможно выполнить

Суркисы против ПриватБанка: Малюська заявил, что решение Печерского суда о выплате $350 млн невозможно выполнить


фото: ukranews
3 сентября министр юстиции Денис Малюська отметил, что решение суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн выходит за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска

Об этом глава Минюста Денис Малюська написал в Facebook.

3 августа появился текст постановления Печерского суда относительно решения по делу оффшорных компаний братьев Суркисов против ПриватБанка по делу, где братья требуют $350 млн с госбанка.

Министр Малюська заявил, что в постановлении Печерский суд привел "практически все возможные судебные манипуляции".

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В частности, министр отметил, что в сути иска говорится об обслуживании банком депозитов вкладчиков 6 фирм братьев Суркисов, однако Печерский суд постановил даже не обслуживать депозиты, а взыскать деньги с госбанка.

Малюська подчеркнул, что в процессе иска присутствовала манипуляция с назначением судьи Вовка, а также манипуляция со способом обеспечения решения суда.

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"Вчера (2 августа, - ред.) суд рассматривал вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просили установить порядок выполнения постановления об обеспечении, которым взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов", - подчеркнул министр.

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Министр отметил, что в качестве обеспечения Печерский суд постановил взыскать с ПриватБанка деньги, а не заставил банк обслуживать депозиты.

"Такая позиция не только выходит за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска (ст.150 ГПК). Она к тому же не облегчает, а, наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с ПриватБанка, то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как взыскании средств, а как обязательство обслуживать депозиты", - отметил Денис Малюська.

Текст постановления:

  • Напомним, 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).
  • Ранее, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.
  • Согласно постановлению Печерского районного суда г.. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).
  • 15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взымается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.
  • Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.
  • В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам.
  • В иске речь шла уже не о $250, а о $350 млн - братья Суркисы хотели получить пеню по основной сумме.

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