Суд назначил мужчине год условного срока за письма с угрозами президенту

Об этом сообщает "Еспресо.Запад".

"19 января 2019 г. и 12 марта 2019 г. обвиняемый выслал на официальную электронную почту управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области ложное сообщение о подготовке покушения на президента Петра Порошенко и его окружения. Правоохранители провели проверку и выяснили, что информация ошибочна. Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина не имеет психических расстройств, поэтому его признали вменяемым ", - говорится в сообщении.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины и назначил наказание - два года лишения свободы. Однако, руководствуясь ст. 75 УК Украины, суд освободил мужчину от отбывания наказания в виде лишения свободы, установив условный срок - один год.

Приговор вынесла судья Иннеса Болюк.

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