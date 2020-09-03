Стрельба на Киевщине: полиция установила 22 фигуранта конфликта, среди них россияне
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
2 сентября в 19 часов в кафе вблизи бберега Днепра в городе Украинка произошла стрельба.
Группа неизвестных приехала на автомобилях из Киева в кафе. МЖ местными и приезжими возник конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.
Всего прозвучало до 10 выстрелов. Об этом местные жители в 19.15 сообщили в полицию. Наряды групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции были на месте происшествия уже через 20 минут.
"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и свидетельских полицейские установили, что к совершению хулиганских действий причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из столицы, в томе числе - и граждане Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, шо участники конфликта и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы.
Видео стрельбы:
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