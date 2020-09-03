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Espreso.tvСпортСтало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Швейцарии

Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Швейцарии


фото: uaf.ua
Сегодня, 3 сентября, сборная Украины принимает Швейцарию в 1-м туре Лиги наций
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

На традиционном совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединка был выбран комплекты формы. Сборная Украины проведет встречу в желтой. Ее соперники выйдут на поле в красном.

В параллельной встрече сыграют национальные команды Испании и Германии. Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 6 сентября, в соперниках испанцы.

Сборная Украины сыграет против национальной команды Швейцарии в первом туре Лиги наций сегодня, 3 сентября. Начало матча в 21:45.

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