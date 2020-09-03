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Espreso.tvЭкономикаСовладельцы многоквартирных домов могут устанавливать счетчики по простой процедуре, - Минрегион

Совладельцы многоквартирных домов могут устанавливать счетчики по простой процедуре, - Минрегион

Жители многоквартирного дома могут сами объединиться и установить счетчики, процедура не очень сложная

К этому призвала Юлия Перчук, руководитель Офиса поддержки реформ Минрегиона, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Объединяйтесь и устанавливайте счетчики. Идеальный вариант - если вы объединитесь на постоянной основе, образуете ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома) и будете полноценно управлять своим домом", - закликада Перчук.

Она подчеркнула, что купить и установить счетчики жильцы многоквартирного дома могут сами.

"Вам надо только обратиться в конце к теплоснабжающему или водоснабжающему предприятиюя, чтобы они приняли их на баланс. Не нужно получать никаких разрешений, там нет никаких коррупционных составляющих. На это даже не нужно выдачи никаких технических условий", - пояснила представительница Минрегиона.

По ее словам, план действий должен быть таким: "Нужно заказать нормальный проект для счетчика, купить его, установить и вызвать теплопоставляющую организацию, чтобы поставить его на абонентский учет. Все ".

  • Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины", заявил, что у теплокоммунэнерго нет денег на установку счетчиков - и штрафы не помогают.

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