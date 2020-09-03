Шевченко - легенда "Ювентуса": авторы учебника по истории ошиблись в биографии футболиста
Об этом сообщает "Трибуна".
Во время профессиональной карьеры Андрей Шевченко успел поиграть только за 3 клуба. Речь идет о киевском "Динамо", лондонский "Челси" и итальянский "Милан". Именно за "красно-черных" украинец провел удачный отрезок карьеры.
В составе "Милана" Шевченко выиграл Лигу чемпионов, Золотой мяч и чемпионат Италии. На его счету 322 матча, 175 голов и 45 ассистов в составе итальянского клуба. "Ювентус" является извечным соперником и врагом "россонери".
"Лучшими футболистами Европы становились киевлянин Олег Блохин, одессит Игорь Беланов, игрок киевского "Динамо" и итальянского "Ювентуса" Андрей Шевченко", - говорится в учебнике.
Учебник был выпущен в 2019 году издательством "Генезис" под авторством Татьяны Ладыченко.
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