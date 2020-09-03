Сборная Украины победила Швейцарию в первом туре Лиги наций

3 сентября, 2020, 23:36

В первом туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В сегодняшнем матче в составе сборной Украины дебютировали двое защитников. Речь идет о Богдане Михайличенко и Александре Тимчике. Для обоих футболистов дебют выдался удачным.

На 14-й минуте правый защитник Тимчик отдал результативную передачу на Андрея Ярмоленко, а на 68-й минуте левый защитник Михайличенко наградил голевым пасом Александра Зинченко.

За швейцарцев сегодня забил форвард Харис Сеферович. 28-летний нападающий "Бенфики" отличился на 41-й минуте матча.

Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет против Испании. Встреча состоится 6 сентября на Апеннинском полуострове

Лига наций

группа А4

1-й тур

3 сентября, четверг

Украина - Швейцария 2:1

Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 - Сеферович, 41

3 вересня Латвія та Андорра зіграли в нульову нічию у першому матчі Ліги націй.