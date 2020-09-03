Сборная Украины победила Швейцарию в первом туре Лиги наций
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В сегодняшнем матче в составе сборной Украины дебютировали двое защитников. Речь идет о Богдане Михайличенко и Александре Тимчике. Для обоих футболистов дебют выдался удачным.
На 14-й минуте правый защитник Тимчик отдал результативную передачу на Андрея Ярмоленко, а на 68-й минуте левый защитник Михайличенко наградил голевым пасом Александра Зинченко.
За швейцарцев сегодня забил форвард Харис Сеферович. 28-летний нападающий "Бенфики" отличился на 41-й минуте матча.
Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет против Испании. Встреча состоится 6 сентября на Апеннинском полуострове
Лига наций
группа А4
1-й тур
3 сентября, четверг
Украина - Швейцария 2:1
Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 - Сеферович, 41
- 3 вересня Латвія та Андорра зіграли в нульову нічию у першому матчі Ліги націй.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-