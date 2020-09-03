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Espreso.tvЭкономикаРада направила 5 млрд грн на кредиты малому и среднему бизнесу

Рада направила 5 млрд грн на кредиты малому и среднему бизнесу


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3659-д о предоставлении госгарантии на портфельной основе, который даст возможность малому и среднему бизнесу получить кредиты под государственные гарантии

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении госгарантии на портфельной основе. Это совместные наработки Кабмина и профильного парламентского комитета, которые позволят представителям малого и среднего бизнеса получать кредитный ресурс под государственные гарантии. Общий объем программы составит 5 млрд грн" , - написал Шмыгаль.

По его словам, кредиты будут предоставляться микро-, малым и средним предпринимателям в объеме до 5 млрд грн. При этом государство гарантирует перед банком 80% суммы такого займа.

Шмыгаль отметил, что закон позволит удешевить и сделать доступным кредитный ресурс для украинского бизнеса. В то же время гарантии на уровне 80% будут способствовать тому, что банки будут выдавать средства только качественным заемщикам, имеющим бизнес-план и видение развития собственного дела.

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