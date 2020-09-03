Рада направила 5 млрд грн на кредиты малому и среднему бизнесу
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
"Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении госгарантии на портфельной основе. Это совместные наработки Кабмина и профильного парламентского комитета, которые позволят представителям малого и среднего бизнеса получать кредитный ресурс под государственные гарантии. Общий объем программы составит 5 млрд грн" , - написал Шмыгаль.
По его словам, кредиты будут предоставляться микро-, малым и средним предпринимателям в объеме до 5 млрд грн. При этом государство гарантирует перед банком 80% суммы такого займа.
Шмыгаль отметил, что закон позволит удешевить и сделать доступным кредитный ресурс для украинского бизнеса. В то же время гарантии на уровне 80% будут способствовать тому, что банки будут выдавать средства только качественным заемщикам, имеющим бизнес-план и видение развития собственного дела.
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